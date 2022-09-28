



В Нетании жена убила известного психиатра



Израильские СМИ сообщают о том, что в Нетании был убит известный израильский психиатр Йоваль Нес Леви.



Нес-Леви был известен созданием нового метода лечения - “измерительной терапии”.



Тело 57-летнего врача была обнаружено вечером 27 сентября в его квартире в Нетании со следами травм.



По подозрению в убийстве арестована 34-летняя жена Нес Леви. Его брат не может поверить в то, что это на самом деле было убийство: Это был сердечный приступ. Аутопсия все покажет”.