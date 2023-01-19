



В Нетании задержаны два палестинца по подозрению в терроризме

В городе Нетания арестованы два палестинца, незаконно находившихся в Израиле, по подозрению в планировании теракта, сообщила полиция. По словам представителя полиции, офицеры с участием спецназа, вели поиск подозреваемых в районе городского рынка и в итоге нашли их на ближайшей автомойке.



Палестинцы были задержаны “по подозрению в причастности к попытке совершения правонарушений в сфере безопасности”. На месте происшествия также находился полицейский сапер, “чтобы исключить опасность взрыва”.



У одного из задержанных был изъят нож. Оба предполагаемых террориста переданы в службу безопасности ШАБАК для дальнейшего допроса.



Инцидент произошел на фоне обострения напряженности, поскольку Израиль проводит антитеррористическое наступление в Иудее и Самарии, чтобы справиться с серией палестинских нападений, в результате которых в 2022 году погиб 31 человек.