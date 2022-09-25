



В Нетании задержали криминального авторитета

В Нетании задержали одного из наиболее известных в городе криминальных авторитетов. Задержание произошло спустя несколько минут после выхода мужчины из тюрьмы, где он отбывал наказание в течение 6,5 лет.



Барух Букуловски вышел на свободу вышел на свободу 25 сентября, на выходе из тюрьмы его уже ждали члены его преступной группировки.



Полицейские провели задержание после того, как Букуловски сел в ожидавшую его машину.



При обыске автомобилей полиция изъяла страйкбольный пистолет, три бронежилета, ножи, дубинки и другое холодное оружие. Букуловски и его подельники были взяты под стражу и доставлены на допрос в полицейское управление.