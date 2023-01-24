



В Нетании взорван автомобиль известного подрядчика



Автомобиль известного застройщика недвижимости из района Шарон взорвался и загорелся вчера (в понедельник) на улице Арик Лави в районе "Ир Ямим" в Нетании.



Предварительное расследование показывает, что это стало результатом поджога - однако, подозрение на взрыв бомбы расследуется. Огонь распространился и охватил другой автомобиль, припаркованный неподалеку. На место происшествия были срочно направлены пожарные и спасательные службы - в машинах никого не обнаружили.



Мужчина в возрасте 40 лет, находившийся неподалеку от места происшествия, получил легкие травмы после того, как он подошел к машине, видимо, чтобы проверить, нет ли внутри людей, и попытался открыть дверь загоревшейся машины. Как только он открыл ее - произошел еще один взрыв Он был доставлен в больницу Ланиадо. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.



Одна из загоревшихся машин - автомобиль класса люкс, принадлежащий подрядчику, выполняющему крупные проекты. Недавно неизвестные развесили объявления с предупреждением не иметь с ним дел. Сейчас полиция выясняет, в частности, был ли этот подрядчик целью поджога.