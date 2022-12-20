Новости » Происшествия
В Нетании умер мужчина, подавившийся пончиком
20.12.2022 11:35 Аркадий Бочаровский

В Нетании умер мужчина, подавившийся пончиком


Израильские СМИ сообщают о смерти жителя Нетании, задохнувшегося после того, как подавился пончиком.

О смерти мужчины сообщила больница "Ланиадо".

70-летний мужчина был эвакуирован в медицинский центр "Ланиадо" в Нетании после того, как подавился пончиком. Медики оказали помощь мужчине без сознания на месте происшествия, а затем доставили его в больницу, проводя сердечно-легочную реанимацию.

Другой мужчина в возрасте около 60 лет подавился традиционным пончиком в Офаким и был эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы