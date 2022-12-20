



В Нетании умер мужчина, подавившийся пончиком



Израильские СМИ сообщают о смерти жителя Нетании, задохнувшегося после того, как подавился пончиком.



О смерти мужчины сообщила больница "Ланиадо".



70-летний мужчина был эвакуирован в медицинский центр "Ланиадо" в Нетании после того, как подавился пончиком. Медики оказали помощь мужчине без сознания на месте происшествия, а затем доставили его в больницу, проводя сердечно-легочную реанимацию.



Другой мужчина в возрасте около 60 лет подавился традиционным пончиком в Офаким и был эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.



