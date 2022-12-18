В Нетании школьника ударили ножом
В воскресенье, 18 декабря, в школе в Нетании произошла поножовщина.
Ножом ударили 16-летнего подростка.
Школьник получил легкие ранения в результате нападения.
Его госпитализировали в медицинский центр Ланиадо в Нетании. Начато расследование инцидента.
Это уже второй случай за неделю, когда старшеклассник получил ножевое ранение на территории школы. На прошлой неделе пострадал 16-летний подросток. Его ранили люди, которые ворвались на территорию школы.
Это уже второй случай за неделю, когда старшеклассник получил ножевое ранение на территории школы. На прошлой неделе пострадал 16-летний подросток. Его ранили люди, которые ворвались на территорию школы.