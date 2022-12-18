



В Нетании школьника ударили ножом

В воскресенье, 18 декабря, в школе в Нетании произошла поножовщина.

Ножом ударили 16-летнего подростка.

Школьник получил легкие ранения в результате нападения.

Его госпитализировали в медицинский центр Ланиадо в Нетании. Начато расследование инцидента.



Это уже второй случай за неделю, когда старшеклассник получил ножевое ранение на территории школы. На прошлой неделе пострадал 16-летний подросток. Его ранили люди, которые ворвались на территорию школы.