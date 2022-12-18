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В Нетании школьника ударили ножом
18.12.2022 12:39 Алина Груднева

В Нетании школьника ударили ножом

В воскресенье, 18 декабря, в школе в Нетании произошла поножовщина.

 
Ножом ударили 16-летнего подростка.
 
Школьник получил легкие ранения в результате нападения. 
 
Его госпитализировали в медицинский центр Ланиадо в Нетании. Начато расследование инцидента.

Это уже второй случай за неделю, когда старшеклассник получил ножевое ранение на территории школы. На прошлой неделе пострадал 16-летний подросток. Его ранили люди, которые ворвались на территорию школы.

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