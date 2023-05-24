



В Нетании мотоцикл сбил женщину-пешехода

Днем, 24 мая, в Нетании мотоцикл сбил на дороге 57-летнюю женщину-пешехода.



Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.



Прибывшие на место аварии медики оказали ей первую помощь, после чего доставили женщину в больницу Ланиадо с травмой головы.



Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Тель-Авиве. Его сбил автомобиль.



В результате происшествия мотоциклист получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в больницу Ихилов с трамированными конечностями.

