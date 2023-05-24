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В Нетании мотоцикл сбил женщину-пешехода
24.05.2023 16:34 Алина Груднева

В Нетании мотоцикл сбил женщину-пешехода

Днем, 24 мая, в Нетании мотоцикл сбил на дороге 57-летнюю женщину-пешехода.

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

Прибывшие на место аварии медики оказали ей первую помощь, после чего доставили женщину в больницу Ланиадо с травмой головы.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Тель-Авиве. Его сбил автомобиль.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в больницу Ихилов с трамированными конечностями.
 

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