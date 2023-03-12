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В Нетании арестован палестинец, вооруженный ножом
12.03.2023 20:25 Евгения Маркова

В Нетании арестован палестинец, вооруженный ножом

Полиция сообщает, что палестинский мужчина, вооруженный ножом, был арестован полицейскими в Нетании.

По словам представителя полиции, в правоохранительные органы поступили звонки о подозрительной активности на площади Независимости прибрежного города.

Полиция сообщает, что мужчина, у которого не было разрешения на въезд в Израиль, вскоре был задержан.

Его доставили в полицейский участок для дальнейшего допроса.

Правоохранительные органы расследуют, собирался ли подозреваемый совершить теракт.

 

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