В Нетании арестован палестинец, вооруженный ножом
Полиция сообщает, что палестинский мужчина, вооруженный ножом, был арестован полицейскими в Нетании.
По словам представителя полиции, в правоохранительные органы поступили звонки о подозрительной активности на площади Независимости прибрежного города.
Полиция сообщает, что мужчина, у которого не было разрешения на въезд в Израиль, вскоре был задержан.
Его доставили в полицейский участок для дальнейшего допроса.
Правоохранительные органы расследуют, собирался ли подозреваемый совершить теракт.