



В Нетании арестован палестинец, вооруженный ножом

Полиция сообщает, что палестинский мужчина, вооруженный ножом, был арестован полицейскими в Нетании.



По словам представителя полиции, в правоохранительные органы поступили звонки о подозрительной активности на площади Независимости прибрежного города.



Полиция сообщает, что мужчина, у которого не было разрешения на въезд в Израиль, вскоре был задержан.



Его доставили в полицейский участок для дальнейшего допроса.



Правоохранительные органы расследуют, собирался ли подозреваемый совершить теракт.

נתניה מעצר חשוד pic.twitter.com/AzSaYIPIww — כל החדשות בזמן אמת 🟢 (@Saher95755738) March 12, 2023