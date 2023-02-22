



В нескольких регионах России по радио передали предупреждение о ракетном ударе

В нескольких российских регионах по радио прозвучало сообщение «об угрозе ракетного удара». Причиной стали действия анонимных хакеров, сообщает сегодня, 22 февраля, портал «Украина.ру».



«Внимание, внимание! Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание, внимание! Угроза ракетного удара», — такой текст прозвучал в эфире на фоне звука сирены.



«Воздушная тревога» на волнах диапазона FM была объявлена в Казани, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, а также в Подмосковье.



В МЧС России подтвердили информацию, пояснив, что причина — хакерская атака, информация является фейком и не соответствует действительности:

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках».

