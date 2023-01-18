



В Непале уже отчаялись найти выживших в авиакатастрофе

Официальные лица Непала считают, что уже нет шансов найти выживших в авиакатастрофе, произошедшей 15 января.



На месте происшествия по-прежнему работают спасатели в поисках останков последнего пропавшего пассажира. Для этого используются дроны. Также члены спасательного отряда спускались в глубокие ущелья.



"Нет шансов найти кого-либо из выживших. На данный момент мы собрали 71 тело. Поиски последнего будут продолжены", — сказал высокопоставленный чиновник в Покхаре Тек Бахадур.



По данным полиции, опознание тел и их учет затруднены из-за состояния сгоревших останков. Поисковые группы обнаружили 68 тел в день крушения, и еще два - в понедельник. По словам официальных лиц, по состоянию на вечер вторника было обнаружено еще одно тело.



Также был найден бортовой самописец и регистратор полетных данных. Уточняется, что оба они находятся в хорошем состоянии. Эта находка поможет следователям определить причину крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines.