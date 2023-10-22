



В Непал доставлены тела первых трех студентов, погибших в Израиле

Непал организовал доставку на родину тел троих из 10 студентов, погибших во время террористического нападения ХАМАСа на Израиль.



Самолет их доставил в родной город погибших Кайлай, где борт встретили министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд и посол Израиля Ханан Годер.



Еще одно тело непальского студента будет доставлено в Катманду вечером, 22 октября.



Уточняется, что еще один учащийся пропал без вести. Предположительно, он находится в плену у ХАМАСа в секторе Газа. Израильские власти к настоящему моменту передали четыре тела посольству Непала в Тель-Авиве. Также ведется опознание остальных шести жертв из Непала.

