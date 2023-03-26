



В немецком Гамбурге произошла стрельба, есть жертвы

В немецком городе Гамбург сегодня произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Инцидент произошел в районе Лангенхорна. На место происшествия прибыло более двух десятков машин.



Прокуратура Гамбурга сообщила, что один из погибших, вероятно, стрелок. Он произвел несколько выстрелов в другого мужчину, а затем направил оружие на себя.



Полиция сообщила, что они завершили первоначальное реагирование и теперь расследуют инцидент. Офицеры обнаружили двух мертвых мужчин на дорожке между двумя жилыми домами. Оба, как говорится, скончались от огнестрельных ранений мгновенно.



Стрелку было 50 лет, а его жертве – 42 года. Мужчины были знакомы, отметили правоохранители.



