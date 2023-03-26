Новости » Происшествия
В немецком Гамбурге произошла стрельба, есть жертвы
26.03.2023 19:28 Ирина Демьянова

В немецком Гамбурге произошла стрельба, есть жертвы

В немецком городе Гамбург сегодня произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел в районе Лангенхорна. На место происшествия прибыло более двух десятков машин.

Прокуратура Гамбурга сообщила, что один из погибших, вероятно, стрелок. Он произвел несколько выстрелов в другого мужчину, а затем направил оружие на себя.

Полиция сообщила, что они завершили первоначальное реагирование и теперь расследуют инцидент. Офицеры обнаружили двух мертвых мужчин на дорожке между двумя жилыми домами. Оба, как говорится, скончались от огнестрельных ранений мгновенно.

Стрелку было 50 лет, а его жертве – 42 года. Мужчины были знакомы, отметили правоохранители.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы