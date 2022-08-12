



В некоторых районах Англии официально объявили засуху

В некоторых районах Англии была официально объявлена засуха после встречи экспертов.



Издание The Guardian сообщает, что засуха была объявлена в 8 из 14 районов Англии.



"В настоящее время мы переживаем вторую волну тепла после самого засушливого июля за всю историю наблюдений в некоторых частях страны. Правительство и другие партнеры, включая Агентство по охране окружающей среды, уже предпринимают действия по управлению последствиями. Все водные компании заверили нас, что основные запасы по-прежнему в безопасности, и мы ясно дали понять, что их обязанность поддерживать эти запасы", - заявил министр водных ресурсов Стив Дабл.