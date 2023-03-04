



В Негеве разбился самолет: двое погибших

Легкий самолет разбился и сгорел на шоссе 60 недалеко от перекрестка Шокет в Негеве.



Служба экстренного реагирования Маген Давид Адом констатировала смерть двух пассажиров самолета по прибытии на место происшествия.



Полиция сообщает, что самолет пытался совершить аварийную посадку. Спасатели говорят, что операция на месте происшествия сложная из-за большого количества авиационного топлива, которое находилось в самолете на момент крушения.



Новостной сайт Ynet сообщил, что погибшими были женщина и мужчина.



Сообщений о каких-либо других пострадавших на земле не поступало.



Проезд перекрыт в обе стороны.



