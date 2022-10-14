



В Негеве найдены мертвыми три орла - подозревается преднамеренное отравление

Сегодня, в пятницу, под спящими скалами в Нахаль-Акабе в районе Сде-Бокер были найдены мертвыми три орла. В Управлении природы и парков заявили, что подозревают преднамеренное отравление птиц и начинают расследование обстоятельств инцидента.



Сотрудники управления приступили к сканированию местности в районе обнаружения птиц и всех мест, посещенных орлами на прошлой неделе, с использованием технических средств, собак и дронов для обнаружения ядовитых веществ, жертвами которых могли стать орлы.



"Это серьезный и сложный инцидент, который наносит ущерб популяции орлов на юге. Отравление было выявлено по информации, полученной сегодня в полдень от передатчиков, которые были на орлах. Орлов отправили на обследование в ветеринарный институт в Бейт-Даган", — заявили в Управлении природы.



Около года назад, 24 октября 2021 года, произошел крупный и значительный инцидент с отравлением , затронувший популяцию орлов на юге. В прошлом году 14 орлов были найдены мертвыми в Нахаль-Кине и Нахаль-Камерире. Отравление произошло в результате незаконного применения органического фосфора, вероятно, против бродячих собак или шакалов.

