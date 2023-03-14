



В небе над Новой Москвой заметили неопознанные летательные аппараты

Жители поселка Вороновское в Новой Москве обратились в полицию из-за замеченных в небе двух неопознанных летательных объектов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Инцидент произошёл поздно вечером 13 марта. Объекты, которые летели на высоте около 500 метров, светились красно-белыми огнями.



Это уже не первый подобный случай за последние дни. Так, 13 марта СМИ писали о том, что в небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве заметили три беспилотника, которые вели непрерывное наблюдение за военным объектом.