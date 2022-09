В НАТО повреждения "Северного потока" назвали саботажем.



Генсек альянса Йенс Столтенберг написал в своих соцсетях, что Обсудил "саботаж на газопроводе "Северный поток" с министром обороны Дании.



"Обсудил саботаж на газопроводе "Северный поток2 с министром обороны Мортеном Бёдсковым. Мы рассмотрели защиту критической инфраструктуры в странах", - написал Столтенберг.



Discussed the sabotage on the #NorthStream pipelines with Defence Minister @mfMorten of our valued Ally #Denmark. We addressed the protection of critical infrastructure in #NATO countries. pic.twitter.com/GCRgVOTR2S