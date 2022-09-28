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В НАТО повреждения "Северного потока" назвали саботажем
28.09.2022 12:05 Ольга Белозерова

В НАТО повреждения "Северного потока" назвали саботажем

В НАТО повреждения "Северного потока" назвали саботажем.

Генсек альянса Йенс Столтенберг написал в своих соцсетях, что Обсудил "саботаж на газопроводе "Северный поток" с министром обороны Дании.

"Обсудил саботаж на газопроводе "Северный поток2 с министром обороны Мортеном Бёдсковым. Мы рассмотрели защиту критической инфраструктуры в странах", - написал Столтенберг. 
 

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