



В НАТО повреждения "Северного потока" назвали саботажем

В НАТО повреждения "Северного потока" назвали саботажем.



Генсек альянса Йенс Столтенберг написал в своих соцсетях, что Обсудил "саботаж на газопроводе "Северный поток" с министром обороны Дании.



"Обсудил саботаж на газопроводе "Северный поток2 с министром обороны Мортеном Бёдсковым. Мы рассмотрели защиту критической инфраструктуры в странах", - написал Столтенберг.

