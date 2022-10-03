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В НАТО бьют тревогу: атомная подлодка РФ с "Посейдонами" пропала с базы
03.10.2022 09:28 Алина Груднева

В НАТО бьют тревогу: атомная подлодка РФ с "Посейдонами" пропала с базы

Российская атомная подлодка с ядернымы торпедами пропала с базы.

 
Об этом сообщает La Repubblicа.
 
По данным НАТО, на К-329 "Белгород" находится до 6 торпед "Посейдон" с ядерными боеголовками.
 
Они не излучают тепловую волну, потому датчики НАТО в случае их запуска будут бесполезны. 
 
В Североатлантическом Альянсе обеспокоены тем, что Россия может провести испытания в районе Карского моря. В связи с этим, НАТО направило разведсправку союзникам.

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