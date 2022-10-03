



В НАТО бьют тревогу: атомная подлодка РФ с "Посейдонами" пропала с базы

Российская атомная подлодка с ядернымы торпедами пропала с базы.

Об этом сообщает La Repubblicа.

По данным НАТО, на К-329 "Белгород" находится до 6 торпед "Посейдон" с ядерными боеголовками.

Они не излучают тепловую волну, потому датчики НАТО в случае их запуска будут бесполезны.

В Североатлантическом Альянсе обеспокоены тем, что Россия может провести испытания в районе Карского моря. В связи с этим, НАТО направило разведсправку союзникам.