



В Нагарии молодой человек чуть не утонул, упав с гидроцикла

Днем, 8 июля, в Нагарии 19-летний парень чуть не утонул, упав в воду с гидроцикла.



Молодого человека спасли из воды, сделав ему искусственное дыхание.



Прибывшие на место происшествия медики оказали отдыхающему первую помощь, после чего госпитализировали его в Медицинский центр Галилеи в Нагарии. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.



Что примечательно, это уже второй подобный случай за день. Ранее на пляже в Тель-Авиве чуть не захлебнулся 56-летний мужчина.





