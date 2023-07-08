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В Нагарии молодой человек чуть не утонул, упав с гидроцикла
08.07.2023 18:03 Алина Груднева

В Нагарии молодой человек чуть не утонул, упав с гидроцикла

Днем, 8 июля, в Нагарии 19-летний парень чуть не утонул, упав в воду с гидроцикла.

Молодого человека спасли из воды, сделав ему искусственное дыхание.

Прибывшие на место происшествия медики оказали отдыхающему первую помощь, после чего госпитализировали его в Медицинский центр Галилеи в Нагарии. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Что примечательно, это уже второй подобный случай за день. Ранее на пляже в Тель-Авиве чуть не захлебнулся 56-летний мужчина.


 

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