



В Нагарии арестован мужчина, напавший на полицейского

В Нагарии полиция арестовала мужчину по подозрению в нападении на правоохранителя, пытавшегося его задержать.

Об этом сообщает Маарив.

Вчера в полицию обратились по факту кражи кредитной карты у жителя города. Под подозрение попал сын потерпевшего, 28-летний житель Нагарии.

Подозреваемый оказал сопротивление и напал на одного из сотрудников полиции, который пытался надеть на него наручники. Правоохранителю разбили лицо, из-за чего он нуждался в наложении швов.

Подозреваемый отправлен на допрос. Полиция намерена просить о продлении срока его содержания под стражей.