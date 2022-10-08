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В Нагарии арестован мужчина, напавший на полицейского
08.10.2022 19:21 Алина Груднева

В Нагарии арестован мужчина, напавший на полицейского

В Нагарии полиция арестовала мужчину по подозрению в нападении на правоохранителя, пытавшегося его задержать.

 
Об этом сообщает Маарив.
 
Вчера в полицию обратились по факту кражи кредитной карты у жителя города. Под подозрение попал сын потерпевшего, 28-летний житель Нагарии.
 
Подозреваемый оказал сопротивление и напал на одного из сотрудников полиции, который пытался надеть на него наручники. Правоохранителю разбили лицо, из-за чего он нуждался в наложении швов.
 
Подозреваемый отправлен на допрос. Полиция намерена просить о продлении срока его содержания под стражей.

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