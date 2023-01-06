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В Мурманске завязалась перестрелка между женщиной и полицией
06.01.2023 12:20 Алина Груднева

В Мурманске завязалась перестрелка между женщиной и полицией

В российском Мурманске в ночь на 6 января женщина устроила перестрелку с полицейскими. 

По данным Baza, это случилось на Кольском проспекте. 

Уточняется, что патрульный заметил женщину, которая шла по улице с пистолетом в руках. 

Правоохранители крикнули россиянке, чтобы та бросила оружие, однако она не отреагировала на требование.

В итоге, женщина открыла по полицейским огонь. Правоохранители в ответ также начали стрелять, ранив россиянку.
 

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