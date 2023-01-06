



В Мурманске завязалась перестрелка между женщиной и полицией

В российском Мурманске в ночь на 6 января женщина устроила перестрелку с полицейскими.



По данным Baza, это случилось на Кольском проспекте.



Уточняется, что патрульный заметил женщину, которая шла по улице с пистолетом в руках.



Правоохранители крикнули россиянке, чтобы та бросила оружие, однако она не отреагировала на требование.



В итоге, женщина открыла по полицейским огонь. Правоохранители в ответ также начали стрелять, ранив россиянку.

