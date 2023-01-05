



В Москве жестоко убита радиоведущая

Журналистка Анна Азовская (Саблина) была найдена убитой в съемной квартире в Москве. Тело Азовской нашли 3 января 2023 года в квартире на улице Полины Осипенко.



Об обнаружении тела женщины, на котором было не менее 30 колото-резаных ран, сообщили в Следственном управлении СК по городу Москве. Позже стало известно, что погибшая – 34-летняя журналистка и радиоведущая Анна Азовская из Вологды. Сообщается, что в убийстве подозревается сожитель девушки.



Телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники уточняет, что пара приехала из Вологды. После новогодней фотосессии мужчина нанес женщине 30 ударов ножом. Полицию вызвали соседи - они услышали женские крики о помощи. «Сотрудникам пришлось выломать дверь, а когда они зашли внутрь, то обнаружили страшную картину: все было в крови», — сообщает телеграм-канал «112».



«Подозреваемый в убийстве 34-летней вологжанки оказался сыном известного вологодского предпринимателя, владельца ряда компаний, имеющих отношение к лесозаготовительному и лесоперерабатывающему бизнесу», - сообщает «Череповецкая истина»,



