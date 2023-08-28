



В Москве заявили об очередной атаке беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила беспилотник, который двигался по направлению к Москве.



"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет.



Экстренные службы работают на месте происшествия"? – написал он в своем Telegram-канале.



Известно, что столице России ночью 28 августа временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково" и "Домодедово".



Кроме того, российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.

