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В Москве заявили об очередной атаке беспилотников
28.08.2023 07:31 Ирина Демьянова

В Москве заявили об очередной атаке беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила беспилотник, который двигался по направлению к Москве.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет.

Экстренные службы работают на месте происшествия"? – написал он в своем Telegram-канале.

Известно, что столице России ночью 28 августа временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково" и "Домодедово".

Кроме того, российское Минобороны сообщило о сбитии двух беспилотников над Брянской областью.
 

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