



В Москве задержан экс-полковник ФСБ

В Москве задержали бывшего полковника ФСБ по подозрению в вымогательствах.



Информацию об этом распространили российские СМИ.



Уточняется, что задержанным оказался некий Михаил Поляков, который якобы является администратором Telegram-канала "Кремлевская прачка", не обновлявшийся уже почти сутки.



Также он якобы был администратором Telegram-каналов "Силовики" и "Brief". Что примечательно, оба они опровергли информацию о том, что имеют дело с Поляковым.



По данным СМИ, экс-полковника ФСБ задержали в его квартире по подозрению в вымогательствах у политиков и бизнесменов. Полякова доставили в МВД на допрос.