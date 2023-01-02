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В Москве за убийство сотрудника дорожной инспекции арестовали бойца ММА
02.01.2023 17:54 Евгения Маркова

В Москве за убийство сотрудника дорожной инспекции арестовали бойца ММА

Боец ММА Ламберд Ахъядов арестован по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции. Такое решение вынес Тверской суд.

Убийство произошло недалеко от парка "Зарядье" в Москве. Задержанный нанес потерпевшему не менее 16 ранений. Суд вынес постановление о содержании подозреваемого под стражей до 28 февраля 2023 года.

MMA — от английского Mixed martial arts — вид спорта, представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник, часто неверно называемый "боями без правил". 

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