



В Москве за убийство сотрудника дорожной инспекции арестовали бойца ММА

Боец ММА Ламберд Ахъядов арестован по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции. Такое решение вынес Тверской суд.



Убийство произошло недалеко от парка "Зарядье" в Москве. Задержанный нанес потерпевшему не менее 16 ранений. Суд вынес постановление о содержании подозреваемого под стражей до 28 февраля 2023 года.



MMA — от английского Mixed martial arts — вид спорта, представляющий собой единоборство с сочетанием множества техник, часто неверно называемый "боями без правил".