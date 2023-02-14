Новости » Происшествия
В Москве вспыхнул пожар возле научно-исследовательского института
14.02.2023 07:17 Алина Груднева

В Москве вспыхнул пожар возле научно-исследовательского института

В ночь на 14 февраля в Москве вспыхнул сильный пожар возле научно-исследовательского института точных приборов.

Об этом сообщили российские СМИ.

Уточнялось, что на месте пожара были слышны "хлопки". Причина устанавливается. Предполагалось, что горели канистры с топливом на автосервисе на площади 1500 кв. м, который находился возле института.

Пожар начал разрастаться, когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ. В НИИ точных приборов разрабатывают и производят каналы радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы