В Москве вспыхнул пожар возле научно-исследовательского института
В ночь на 14 февраля в Москве вспыхнул сильный пожар возле научно-исследовательского института точных приборов.
Об этом сообщили российские СМИ.
Уточнялось, что на месте пожара были слышны "хлопки". Причина устанавливается. Предполагалось, что горели канистры с топливом на автосервисе на площади 1500 кв. м, который находился возле института.
Пожар начал разрастаться, когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ. В НИИ точных приборов разрабатывают и производят каналы радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.
Москва, пожар "Точприбор" качественно разгорается. pic.twitter.com/vOpZvAUegB— calibr (@calibr747) February 14, 2023
#москва - горит 🔥 палає завод Точприбор ❤️🔥 починається 14 лютого pic.twitter.com/kyg1OqHWdt— Богданов Виталий (@BogdanovVitaliy) February 13, 2023