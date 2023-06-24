



В Москве, Воронеже и областях ввели режим “контртеррористической операции”

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима “контртеррористической операции” на территории Москвы, а также Московской и Воронежской областей утром 24 июня. Это случилось вскоре после того, как Евгений Пригожин выступил против Министерства обороны и фактически начал вооруженный мятеж против действующей власти. Рассказываем, что нужно знать о правах силовиков, которые теперь стали максимально широкими.



Режим КТО дает властям широкие права:

У граждан проверяют документы. Если документов при себе нет – человека смогут доставить в полицию для установления личности. На въезде и выезде из зоны КТО людей разрешено будет обыскивать.

При необходимости силовики могут по своему усмотрению “удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов”, а также отбуксовывать машины.

Спецслужбы имеют право прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете.

Власти могут использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников. При этом расходы, связанные с использованием чужой собственности, впоследствии должны будут возместить.

Производства, на которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, могут временно закрыть.

На территории региона могут выключить любую связь – как телефонную, так и доступ к интернету.

При необходимости отдельных людей могут переселить в “безопасные районы”. Власти обязаны будут предоставить тем, кого эвакуируют, временное жилье.

Движение людей и автомобилей могут ограничить в зоне КТО на любой территории.

Сотрудники спецслужб для «борьбы с терроризмом» смогут без решения суда входить в любые помещения.

Продажу алкоголя могут ограничить.

В настоящее время Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выезде из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта.Приостановлены грузовые и почтовые перевозки. Проводится массовый уход за автотранспортом с акцентом на большие закрытые фургоны.Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта федеральной автомобильной трассой М4 “Дон” Москва – Воронеж – Ростов-на-дону – Краснодар – Новороссийск. Все полосы освобождены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блок-посты.В Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах.