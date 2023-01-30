



В Москве в куче мусора нашли боекомплект для гаубицы

На мусороперерабатывающем заводе в Москве обнаружили целый боекомплект для гаубицы.



Как сообщает Baza, боекомплект нашел сотрудник мусороперерабатывающего завода "ЭкоЛайн" во время сортировки отходов. В процессе работы сотрудник завода наткнулся на странный предмет, похожий на тротиловую шашку. Заметив другие подозрительные предметы, он вызвал полицию.



Оперативники нашли в куче мусора предположительно учебный боекомплект для гаубицы. Кто-то выкинул целый ящик боеприпасов, где были десятки взрыв-пакетов, имитационные и сигнальные патроны, пакеты с селитрой и порохом, электровоспламенители.



Следователи уже установили путь грузовика, который привез отходы. Проводятся поиски того, кто выкинул боеприпасы.