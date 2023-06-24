



В Москве усилены меры безопасности

В ночь на 24 июня в Москве провели антитеррористические мероприятия, целью которых является усиление мер безопасности.



Об этом сообщают российские СМИ.



Уточняется, что в российской столице проводятся ввели дополнительный контроль на дорогах. Мэр города Собянин предупредил о том, что возможны ограничения проведения массовых мероприятий.



В свою очередь, источник рассказал в комментарии ТАСС, что была усилена охрана важнейших объектов столицы. На дежурстве находятся подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.



"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", - отметил он.



По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, усилены меры безопасности также и в Подмосковье.



"Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона", - подчеркнул губернатор.

