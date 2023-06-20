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В Москве у экс-следователя конфисковали биткоины на 2,2 млрд рублей
20.06.2023 10:03 Ирина Демьянова

В Москве у экс-следователя конфисковали биткоины на 2,2 млрд рублей

Суд Москвы конфисковал биткоины на 2,2 млрд рублей у бывшего следователя российской столицы.

Никулинский районный суд Москвы конфисковал более 1 тыс. биткоинов у экс-главы следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization.

“Решением суда цифровая валюта в виде “Биткоин” в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России”, — сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Решение пока не вступило в законную силу. Тамбиев свою вину отрицает.

Тамбиев был задержан 25 марта 2022 года сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. Изначально его заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб.

Однако 3 июня “Коммерсантъ” со ссылкой на материалы дела сообщил, что ранее Тамбиев получил от хакеров Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского взятку в биткоинах, соответствующую почти 24 млн долларов за неналожение ареста на их активы. Хакеры позднее получили условные сроки за неправомерный оборот платежных средств.

Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы. У него нашли ноутбук Apple MacBook Pro, в котором была папка под названием “Пенсия”. В ней оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.

Аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалюте Тамбиева был помещен в камеру хранения вещественных доказательств СК России.


 

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