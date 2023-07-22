



В Москве торговый центр залило кипятком: четверо погибло, десятки ранено – видео

В московском торговом центре “Времена года” произошел прорыв трубы с кипятком, в результате чего четыре человека погибли, а десятки получили травмы. Очевидцы утверждают, что охрана не торопилась проводить эвакуацию.



По данным российских СМИ, все погибшие – работницы магазина “Глобус Гурме”, в котором и произошла авария. По предварительным оценкам, пострадали около 70 человек, из них девять забрали медики.



В то же время очевидцев утверждают, что эвакуацию из ТЦ объявили только через полчаса после того, как произошла авария. До этого посетители жаловались на потоки кипятка и облака пара, однако охрана вела себя спокойно.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о предоставлении опасных услуг, повлекших неосторожность смерти двух или более лиц. В свою очередь мэр столицы Собянин назвал инцидент в ТЦ “крупной аварией”.