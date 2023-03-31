



В Москве суд приговорил пенсионера к семи годам за два поста о войне

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил 63-летнего Михаила Симонова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в распространении “фейков” про российскую армию по мотивам политической ненависти, сообщают "Сетевые свободы".



По данным проекта, основанием для дела послужили две публикации Симонова во "ВКонтакте", в которых он писал о бомбардировках Киева и Драмтеатра в Мариуполе. Согласно "Медиазоне", комментарии были такими: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи" и "Российские летчики бомбят детей".



По версии обвинения, этими словами Симонов "ввел читателей в заблуждение относительно правомерности действий российских вооруженных сил, подорвал их авторитет и дискредитировал, поскольку, по данным Минобороны РФ, информация о убийствах российскими военными мирных жителей действительности не соответствует".



Дело против пенсионера возбудили после обращения Анны Гел, которая наткнулась на пост Симонова "случайно". По ее словам, обратиться в полицию ее подтолкнуло то, что слова пенсионера противоречили сводкам Минобороны, а также ее принципам, поскольку ей "не нравится", когда люди критикуют государство, в котором живут.



Вторая свидетельница Наталья Плотникова также обнаружила пост Симонова "случайно". Согласно SOTAvision, она разозлилась, когда увидела в своей ленте "сплошной комок либерализма". Во время допроса женщина расплакалась и сказала, что не верит в преступления российских военных, пишет Telegram-канал.



В свою очередь "Медиазона" уточнила, что к делу также приобщили посты и сообщения Симонова от 2020 года, в которых он критиковал Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Два тирана договорились уничтожить Беларусь. Нет-нет, не выйдет, да мы сами россияне не дадим, хватит с нас Крыма и Донецка", – говорилось в одном из постов пенсионера. По мнению прокурора, эти посты подтверждают наличие у Симонова "политической ненависти".



По данным SOTAvision, Симонов частично признал вину. В своем последнем слове он рассказал, что вырос в семье военного, ветерана Великой Отечественной войны, поэтому "никакого отрицательного отношения к армии у него просто не могло быть". Также он сообщил, что на его мировоззрение сильно повлияла мать, которая пережила блокаду Ленинграда, и которая надеялась, что Великая Отечественная война станет последней войной.



"Мне попалась новостная статья Euronews. И в каком-то состоянии порыва я повторил сказанное там. Какой это был порыв? Порыв в том, что гибнут люди. Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь – это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают. А меня так воспитали. Мной двигало только понимание, что человеческая жизнь бесценна", -- сказал подсудимый.



Михаил Симонов родился в Воронеже. Последние несколько лет он жил в Беларуси и работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. 9 ноября 2022 года он приехал по делам в Москву. В тот же день его задержали, а затем отправили в СИЗО.