В Москве сообщают об атаке 32 беспилотников
ТГ-канал SHOT подвел первые итоги волны атак беспилотников на Москву утром 30 мая.
— 19 сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха)
— Около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО)
— 3 попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова)
Итого, по предварительным данным, 32 БПЛА было задействовано для атаки на Москву (цифра может уменьшиться — сообщения от очевидцев могут дублироваться).
4 БПЛА упали в Одинцовском районе, зацепившись за деревья. Они шли на расстоянии 500 м друг от друга и высоте около 60 метров.