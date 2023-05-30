



В Москве сообщают об атаке 32 беспилотников

ТГ-канал SHOT подвел первые итоги волны атак беспилотников на Москву утром 30 мая.



— 19 сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха)



— Около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО)



— 3 попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова)



Итого, по предварительным данным, 32 БПЛА было задействовано для атаки на Москву (цифра может уменьшиться — сообщения от очевидцев могут дублироваться).



4 БПЛА упали в Одинцовском районе, зацепившись за деревья. Они шли на расстоянии 500 м друг от друга и высоте около 60 метров.

