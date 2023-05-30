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В Москве сообщают об атаке 32 беспилотников
30.05.2023 09:24 Аркадий Бочаровский

В Москве сообщают об атаке 32 беспилотников

ТГ-канал SHOT подвел первые итоги волны атак беспилотников на Москву утром 30 мая.

— 19 сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха)

— Около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО)

— 3 попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова)

Итого, по предварительным данным, 32 БПЛА было задействовано для атаки на Москву (цифра может уменьшиться — сообщения от очевидцев могут дублироваться).

4 БПЛА упали в Одинцовском районе, зацепившись за деревья. Они шли на расстоянии 500 м друг от друга и высоте около 60 метров.
 

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