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В Москве снова взрывы: горит возле Останкинской телебашни
13.09.2023 00:52 Раиса Вовк

В Москве снова взрывы: горит возле Останкинской телебашни

В Москве этой ночью произошел пожар возле Останкинской телебашни недалеко от станции метро "Владыкино" на северо-востоке города. Также на месте происшествия звучат взрывы. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Как рассказывают в сети жители Москвы, возле Останкинской телебашни в небе виден большой столб дыма. На место происшествия отправились сотрудники экстренных служб.

Также сообщают о неких "хлопках" около башни, где возник пожар. Местные власти огненное ЧП пока никак не комментируют.\

"Услышал взрывы, потом были видны набат огня, дым. Сейчас взимаются пожарные машины", - рассказал один из очевидцев в московском городском чате.

В сети были опубликованы кадры с места происшествия. Рассказывают, что горит мусор. 
 

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