



В Москве снова взорвался беспилотник – видео

В Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник, пишет Baza со ссылкой на очевидцев.



Сообщается о взрыве в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова. По данным канала, БПЛА летел вдоль русла Москвы-реки на высоте 150 метров. После чего местные жители звук взрыва.



Беспилотник самолетного типа летел со стороны Истринского района Подмосковья.



Ранее сообщалось, что 11 августа власти закрыли воздушное пространство над Калугой и аэропортом Внуково.



