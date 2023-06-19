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пожар релейный шкаф
19.06.2023 10:51 Наталья Богинская

В Москве снова пытались сорвать движение поездов – видео

В Москве неизвестные диверсанты, которые в последнее время активизировались в России, снова напомнили о себе, устроив поджог на железной дороге. Там в ночь на 19 июня подожгли три релейных шкафа вдоль ж/д путей на Варшавском шоссе.

Как пишет Shot, данные релейные шкафы обеспечивают работу семафоров и находятся друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

По данным издания, инцидент произошел в районе 2:30 ночи между станциями Варшавская и Нагатинская.
 

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