



В Москве снова пытались сорвать движение поездов – видео

В Москве неизвестные диверсанты, которые в последнее время активизировались в России, снова напомнили о себе, устроив поджог на железной дороге. Там в ночь на 19 июня подожгли три релейных шкафа вдоль ж/д путей на Варшавском шоссе.



Как пишет Shot, данные релейные шкафы обеспечивают работу семафоров и находятся друг от друга на расстоянии 1,5 метра.



По данным издания, инцидент произошел в районе 2:30 ночи между станциями Варшавская и Нагатинская.

