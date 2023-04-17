



В Москве рядом с ТЭЦ произошел мощный пожар

Россию продолжают атаковать мощные пожары. Одна из них произошла в Москве в районе ТЭЦ.



Как оказалось, загорелось кафе "Плов-центр". Там работают экстренные службы.



Московское МЧС сообщило, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, но впоследствии она увеличилась до 600.



Пожар начался из-за возгорания вытяжки над мангалом. Сотрудники сначала хотели потушить огонь своими силами, но не справились и огонь быстро распространился.



Кафе "Плов-центр" расположено на Бережковской набережной в районе ТЭЦ. Из-за пожара возле здания заведения обрушилась кровля, площадь возгорания выросла втрое.По словам администрации кафе, людей внутри здания нет. Пока что информации о пострадавших не поступало.