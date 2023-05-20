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В Москве рухнул очередной беспилотник
20.05.2023 14:33 Алина Груднева

В Москве рухнул очередной беспилотник

В субботу, 20 мая, в Москве обнаружили очередной рухнувший беспилотник "неустановленного происхождения".

По данным BAZA, дрон с камерой обнаружил охранник на территории Академии водного транспорта во время обхода.

На место происшествия на Новоданиловской набережной были вызваны полицейские и взрывотехники.

Кто запустил беспилотник, установить пока что не удалось, однако отмечается, что это было, вероятно, "детской забавой".

Ранее запуск дронов запретили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Омской и Курской областях России.


 

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