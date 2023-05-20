



В Москве рухнул очередной беспилотник

В субботу, 20 мая, в Москве обнаружили очередной рухнувший беспилотник "неустановленного происхождения".



По данным BAZA, дрон с камерой обнаружил охранник на территории Академии водного транспорта во время обхода.



На место происшествия на Новоданиловской набережной были вызваны полицейские и взрывотехники.



Кто запустил беспилотник, установить пока что не удалось, однако отмечается, что это было, вероятно, "детской забавой".



Ранее запуск дронов запретили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Омской и Курской областях России.





