



В Москве развернули дивизион С-400: фото

В Москве развернули дивизион систем ПВО С-400.



Об этом сообщил российский Telegram-канал "ЧТД", уточнив, что комплекс машин с радиолокационной станцией в активном положении был развернут Лосиным островом и Сокольниками.



Отмечается, что множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью, однако о развёртывании С-400 непосредственно в Москве не сообщалось.



Бывший служащий войск противовоздушной обороны прокомментировал ситуацию и заявил, что системы С-400 могут либо прикрывать расположенный в подмосковном Щёлкове военный аэродром "Чкаловский", либо просто участвовать в учениях.



