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В Москве развернули дивизион С-400: фото
14.01.2023 13:33 Ольга Белозерова

В Москве развернули дивизион С-400: фото

В Москве развернули дивизион систем ПВО С-400. 

Об этом сообщил российский Telegram-канал "ЧТД", уточнив, что комплекс машин с радиолокационной станцией в активном положении  был развернут Лосиным островом и Сокольниками.

Отмечается, что множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью, однако о развёртывании С-400 непосредственно в Москве не сообщалось.

Бывший служащий войск противовоздушной обороны прокомментировал ситуацию и заявил, что системы С-400 могут либо прикрывать расположенный в подмосковном Щёлкове военный аэродром "Чкаловский", либо просто участвовать в учениях.

 

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