



В Москве расстреляли Z-автомобиль

В Москве автомобили с Z-наклейкой и Георгиевской ленточкой подверглись обстрелу.



Как сообщает издание "Осторожно, новости", инцидент произошел этой ночью на Нововладыкинском проезде, где неизвестный открыл стрельбу по машинам.



В результате стрельбы пострадали Audi с наклейкой "Своих не бросаем" и буквой Z (символ российской "спецоперации" в Украине), и Kia с Георгиевской лентой под лобовым стеклом.



Владельцы автомобилей обратились в полицию. Они подозревают, что машины расстреляли неслучайно, а из-за этих символов.



