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В Москве расстреляли Z-автомобиль
12.01.2023 19:24 Ольга Белозерова

В Москве расстреляли Z-автомобиль

В Москве автомобили с Z-наклейкой и Георгиевской ленточкой подверглись обстрелу.

Как сообщает издание "Осторожно, новости", инцидент произошел этой ночью на Нововладыкинском проезде, где неизвестный открыл стрельбу по машинам.

В результате стрельбы пострадали Audi с наклейкой "Своих не бросаем" и буквой Z (символ российской "спецоперации" в Украине), и Kia с Георгиевской лентой под лобовым стеклом. 

Владельцы автомобилей обратились в полицию. Они подозревают, что машины расстреляли неслучайно, а из-за этих символов. 

 

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