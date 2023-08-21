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В Москве прошла сильнейшая буря: Затоплены концертный зал, метро и ТЦ – видео
21.08.2023 08:17 Наталья Богинская

В Москве прошла сильнейшая буря: Затоплены концертный зал, метро и ТЦ – видео

В Москве 20 августа объявили оранжевый уровень штормового предупреждения из-за сильной бури. 

Затоплены улицы, несколько торговых центров – в ТЦ “Парк 11” у метро “Дмитровская” водой залило магазин электроники DNS. Также пострадали открывшаяся недавно станция большой кольцевой линии “Марьина Роща” и концертный зал VK Stadium, где вода повредила крышу. 

В Гидрометцентре России сообщили, что на город выпало более трети месячной нормы осадков.

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