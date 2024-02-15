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В Москве пропал топовый шеф-повар из Аргентины
15.02.2024 20:40 Алина Груднева

В Москве пропал топовый шеф-повар из Аргентины

В Москве пропал премиальный шеф-повар Ritz-Carlton, гражданин Аргентины Карлос Мартин Репетто.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

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О внезапной пропаже аргентинца сообщила его бывшая жена, которая поддерживает с ним регулярную телефонную связь.

По словам женщины, она каждый день созванивалась с бывшим, пока 28 января тот не перестал выходить на связь. Теперь столичная полиция РФ занялась его поиском.

Уточняется, что Репетто ранее руководил кухнями таких элитных ресторанов и отелей, как Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

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