



В Москве пропал помощник председателя Евразийской экономической комиссии

В Москве загадочно исчез помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко, его не могут найти уже три дня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.



Шедко является гражданином Белоруссии. В последнее время он работал в Москве и занимал должность помощника Михаила Мясниковича – председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, инстанции Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Киргизия, Россия, Казахстан.

По словам коллег, Дмитрий был очень пунктуальным и надежным сотрудником: он всегда предупреждал о своих перемещениях или отгулах.



Последний раз Шедко видели 9 марта, а уже на следующий день он исчез. Сотрудник ЕЭК не пришел на важное совещание, а его телефон до сих пор отключен.



Знакомые Шедко вспомнили, что в последнее время мужчина часто жаловался на боли в спине: мол, так болит, что даже не подняться, и предположили, что Дмитрий может просто лежать дома. Квартиру, где он жил, вскрыли, но там никого не было. Дом осмотрели полицейские, но ничего криминального не обнаружили.



Пропавшего помощника продолжают искать.