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В Москве произошел пожар возле телецентра "Останкино"
11.03.2023 16:36 Ирина Демьянова

В Москве произошел пожар возле телецентра "Останкино"

Сегодня, 11 марта, в Москве начался пожар в офисе телеканала "Спас". Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Пожар начался в девятиэтажном здании у телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в районе метро ВДНХ.

По информации росСМИ, пожар произошел в здании на Академика Королева, где находится офис телеканала "Спас". Горела типография на первом этаже.

Спасатели эвакуировали людей и локализовали пожар.

Директором и продюсером пропагандистского телеканала "Спас" является бывшая звезда сериала "Кадеты" Борис Корчевников.

 

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