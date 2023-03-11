В Москве произошел пожар возле телецентра "Останкино"
Сегодня, 11 марта, в Москве начался пожар в офисе телеканала "Спас". Об этом сообщили российские Telegram-каналы.
Пожар начался в девятиэтажном здании у телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в районе метро ВДНХ.
По информации росСМИ, пожар произошел в здании на Академика Королева, где находится офис телеканала "Спас". Горела типография на первом этаже.
Спасатели эвакуировали людей и локализовали пожар.
Директором и продюсером пропагандистского телеканала "Спас" является бывшая звезда сериала "Кадеты" Борис Корчевников.