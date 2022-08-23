



В Москве проходит прощание с Дарьей Дугиной

В Москве началось прощание с российской журналисткой и политологом Дарьей Дугиной - дочерью философа и политолога Александра Дугина.



Как сообщают РИА-Новости, прощание проходит в телецентре "Останкино". На церемонию пришли близкие погибшей, ее коллеги, а также мать с отцом.



Напомним, что Дарья Дугина была убита в результате взрыва в ее автомобиле. ФСБ РФ раскрыло дело за два дня, заявив, что исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк. Она якобы выехала в Эстонию после совершения преступления.



