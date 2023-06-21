



В Москве покончил с собой создатель термоядерной бомбы

Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов скончался в своей квартире в центре Москвы.



Об этом сообщили экстренные службы одному из пропагандистских информагентств РФ.



По информации служб, 92-летнего Григория Клинишева обнаружили родственники. Рядом с телом была прощальная записка, поэтому есть основания полагать, что инженер-физик покончил с собой.



"Он оставил предсмертную записку, которая была рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными", – сказал собеседник агентства.



Известно, что кандидат физико-математических наук Григорий Клинишов родился в 1930 году. В 1962 он стал лауреатом Ленинской премии. Принимал участие в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.



Разрушительная сила термоядерной бомбы основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза легких элементов в более тяжелые. Испытания такого оружия, участие в разработке которого принимал Клинишов, проходили на Семипалатинском полигоне 22 ноября 1955 года.



