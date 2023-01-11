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В Москве очередной крупный пожар: пылает автостоянка
11.01.2023 08:55 Ольга Белозерова

В Москве очередной крупный пожар: пылает автостоянка

В Москве произошел очередной крупный пожар.

Как сообщает Baza, на автомобильной стоянке в Новой Москве произошел пожар. Сгорели как минимум пять автомобилей, но пострадавших машин может быть больше.

Отмечается, что по предварительным данным, пожар начался из-за утечки дизельного топлива. Огонь охватил сразу несколько машин, очевидцы слышали и взрывы.

Кроме этого, горящее топливо начало заливаться в дождевую канализацию, что привело к еще одному пожару недалеко от стоянки.

 

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