



В Москве очередной крупный пожар: пылает автостоянка

В Москве произошел очередной крупный пожар.



Как сообщает Baza, на автомобильной стоянке в Новой Москве произошел пожар. Сгорели как минимум пять автомобилей, но пострадавших машин может быть больше.



Отмечается, что по предварительным данным, пожар начался из-за утечки дизельного топлива. Огонь охватил сразу несколько машин, очевидцы слышали и взрывы.



Кроме этого, горящее топливо начало заливаться в дождевую канализацию, что привело к еще одному пожару недалеко от стоянки.



