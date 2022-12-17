



В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за сильного снегопада с 21:00 17 декабря до 09:00 18 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



"Сильный, местами очень сильный снег, метель, снежные заносы", – говорится в сообщении.



Помимо этого, в столице до 21:00 18 декабря продолжит действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого местами могут достигать 15 метров в секунду. До 12:00 21 декабря действует предупреждение о желтом уровне опасности из-за гололедицы.



