



В Москве обвинили в шпионаже американца российского происхождения

Московский суд вынес постановление об аресте уже находящегося в заключении гражданина США уроженца России по обвинению в шпионаже, сообщили российские информационные агентства в четверг. По сообщениям в СМИ, судебное заседание проходило в закрытом режиме, а материалы дела засекречены.



Бизнесмен Джин Спектор отбывает срок 3,5 года после того, как в 2022 году признал себя виновным в причастности к подкупу помощника экс-вице-премьера России Аркадия Дворковича.



Спектор родился в Санкт-Петербурге, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты. До своего ареста в 2021 году он занимал пост председателя правления группы компаний "Медполимерпром", специализирующейся на лекарствах от рака.



Выступая на CNN, представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что администрация все еще собирает информацию по этому делу и пока не дает комментариев.

