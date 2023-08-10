



В Москве нашли виновного во взрыве в Сергиевом Посаде

Следственный комитет РФ объявил подозреваемым по делу о взрыве на территории "Загорского оптико-механического завода" (Подмосковье, Сергиев Посад) технического директора компании "Пиро-Росс", которой принадлежит взорвавшийся склад.



Власти РФ утверждают, что взорвалась пиротехника, которую, возможно, хранили на территории склада незаконно.



Следственный комитет России сообщил, что в ходе обысков в офисе "Пиро-Росс" следователи изъяли документы, "имеющие значение для следствия" — в том числе должностные инструкции для сотрудников.



Имя задержанного не раскрывается, однако Telegram-каналы Mash и "112" пишут, что задержан директор компании Сергей Чанкаев.



Количество пострадавших в результате взрыва уже возросло до 60. “Пропали без вести” от 9 до 12 человек, одна женщина погибла.



